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10 сентября, источник: РИА Новости

В Кремле отставку Болтона считают внутренним делом американцев

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Кремле считают отставку советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона внутренним делом американцев, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий по ряду важных вопросов. В свою очередь Болтон заявил, что сам принял решение об отставке.

«Это внутреннее дело американцев», — сказал Песков, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле отставку Болтона с новым шпионским скандалом в США.

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Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции в 2017 году вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По утверждению СМИ, это было сделано после встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и посла РФ в США на тот момент Сергея Кисляка с президентом Трампом. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения. Официальным подтверждением, что речь идет о Смоленкове, РИА Новости не располагает.

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