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10 сентября, источник: Daily Storm

Два сотрудника СКР в Сургуте попали под американские санкции из-за «Свидетелей Иеговы»

В Госдепе США отметили, что санкции вводятся в соответствии с федеральным законом США об ассигнованиях.

Источник: Агентство «Москва»

Государственный департамент (Госдеп) США ввел санкции против двух сотрудников Следственного комитета России (СКР), которые работают в Сургуте. Ограничения в рамках федерального закона США об ассигнованиях введены против руководителя следственного отдела СК по Сургуту Владимира Ермолаева и старшего следователя Степана Ткача. Им обоим, а также их родственникам запрещен въезд в США.

Российские правоохранители попали под американские санкции из-за дела о «Свидетелях Иеговы»*, говорится в заявлении Госдепа.

«15 февраля 2019 года сотрудники сургутского следственного комитета во главе с Ермолаевым и Ткачом подвергли по меньшей мере семь “свидетелей Иеговы” удушению, били их электрическим током и жестоко избили во время допроса. Эта жестокость резко контрастирует с мирной практикой “свидетелей Иеговы”, которые были подвергнуты уголовному преследованию за свои религиозные убеждения в России после решения Верховного суда 2017 года [о признании организации экстремистской]", — говорится в заявлении Госдепа.

В СКР РИА Новости опровергли информацию, что членов запрещенной в РФ религиозной организации пытали.
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Правоохранители предположили, что заявление Госдепа США — это “часть стратегии защиты обвиняемых”.

15 февраля 2019 года в Сургуте в рамках возбужденного уголовного дела прошли задержания членов местных ячеек “Свидетелей Иеговы”. Позже представители религиозной организации пожаловались на негуманное отношение правоохранителей к ним. В ходе проведенной проверки в отношении сотрудников СКР никаких нарушений в их работе выявлено не было.

В апреле СКР отказался возбуждать уголовное дело против свои сотрудников, которых члены “Свидетелей Иеговы” обвинили в пытках. Сургутские правоохранители заявили, что задержанные оказывали “активное сопротивление”.

* “Свидетели Иеговы” — религиозная организация, подразделения которой запрещены на территории РФ как экстремистские.

Алексей Таразевич

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