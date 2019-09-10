10 сентября, источник: Daily Storm
Два сотрудника СКР в Сургуте попали под американские санкции из-за «Свидетелей Иеговы»
В Госдепе США отметили, что санкции вводятся в соответствии с федеральным законом США об ассигнованиях.
Государственный департамент (Госдеп) США ввел санкции против двух сотрудников Следственного комитета России (СКР), которые работают в Сургуте. Ограничения в рамках федерального закона США об ассигнованиях введены против руководителя следственного отдела СК по Сургуту Владимира Ермолаева и старшего следователя Степана Ткача. Им обоим, а также их родственникам запрещен въезд в США.
«15 февраля 2019 года сотрудники сургутского следственного комитета во главе с Ермолаевым и Ткачом подвергли по меньшей мере семь “свидетелей Иеговы” удушению, били их электрическим током и жестоко избили во время допроса. Эта жестокость резко контрастирует с мирной практикой “свидетелей Иеговы”, которые были подвергнуты уголовному преследованию за свои религиозные убеждения в России после решения Верховного суда 2017 года [о признании организации экстремистской]", — говорится в заявлении Госдепа.
Правоохранители предположили, что заявление Госдепа США — это “часть стратегии защиты обвиняемых”.
15 февраля 2019 года в Сургуте в рамках возбужденного уголовного дела прошли задержания членов местных ячеек “Свидетелей Иеговы”. Позже представители религиозной организации пожаловались на негуманное отношение правоохранителей к ним. В ходе проведенной проверки в отношении сотрудников СКР никаких нарушений в их работе выявлено не было.
В апреле СКР отказался возбуждать уголовное дело против свои сотрудников, которых члены “Свидетелей Иеговы” обвинили в пытках. Сургутские правоохранители заявили, что задержанные оказывали “активное сопротивление”.
* “Свидетели Иеговы” — религиозная организация, подразделения которой запрещены на территории РФ как экстремистские.
Алексей Таразевич