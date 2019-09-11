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00:16 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦРУ и Госдеп отрицают информацию о «самом ценном» агенте США в России

Госсекретарь США Майк Помпео назвал неверной информацию в американских СМИ о важном информаторе из России. «Эти сообщения фактически некорректные», — сказал господин Помпео.

Источник: AP 2019

Как передает Fox News, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США называло сообщения об информаторе «ошибочными» и «просто ложными».

«Сообщения о том, что ЦРУ принимает решения о жизни или смерти на основе чего-либо, кроме объективного анализа и сбора данных, является просто ложным, — заявила директор ЦРУ по связям с общественностью Бриттани Брамелл».

Не соответствуют действительности необоснованные спекуляции о том, что к предполагаемой операции по вывозу информатора привело неосторожное обращение президента с наиболее деликатной разведывательной информацией.
Бриттани Брамелл
директор ЦРУ по связям с общественностью

Ранее телеканал CNN, а затем газета The New York Times со ссылками на источники сообщили, что США в 2017 году вывезли из России информатора, близкого к российским властям, который был завербован и стал для Вашингтона «самым ценным» осведомителем. По информации некоторых СМИ, речь идет о сотруднике администрации президента Олеге Смоленкове.

Отмечалось, что поводом для того, чтобы экстренно вывезти информатора из России стали действия президента США Дональда Трампа.
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Якобы это произошло в мае 2017 года во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белый дом. На этой встрече, как утверждали источники телеканала, господин Трамп раскрыл российским дипломатам секретные данные о действующих в Сирии террористах «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ).

Сергей Лавров заявил журналистам, что на встрече в 2017 году Дональд Трамп не рассказывал ему никаких тайных сведений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что господин Смоленков работал в администрации президента, но был уволен «внутренним распоряжением» несколько лет назад. Господин Песков уточнил, что должность предполагаемого «ценного агента» США «не относилась к категории высших должностных лиц».

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