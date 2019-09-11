«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации

9 сентября CNN рассказал о спецоперации ЦРУ, по вывозу из России ценного информатора, близкого к высшим эшелонам власти. «Коммерсантъ» предположил, что это мог быть бывший дипломат и чиновник Олег Смоленков, который в 2017 году уехал в отпуск с семьей в Черногорию и исчез. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что человек с таким именем работал в администрации президента, но не на высоких должностях и прямых контактов с Владимиром Путиным не имел. Источники СМИ стали спорить, мог ли Смоленков, если он был агентом, иметь доступ к важной информации и чиновникам, принимающим решения.
Источник «Ведомостей» в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США. Коллеги его считали исполнительным чиновником и хвалили.
По словам собеседника газеты, иногда Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, которое не было похоже на простой интерес, но поскольку коллеги его знали не первый год, то в доверительных разговорах могли быть достаточно откровенны.
Информации о вмешательстве России в выборы в США у Смоленкова не было, но для ЦРУ он был ценен как сотрудничающий с этой спецслужбой чиновник администрации президента России, который говорит «то, что они так жаждут услышать», считает один из источников «Ведомостей».
По данным американских СМИ, этот информатор сейчас живет в США под своим именем и находится под госохраной. Он был важен спецслужбам в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США.
Госсекретарь США Майк Помпео назвал недостоверными публикации американских журналистов об «эвакуации» информатора. В ЦРУ эту информацию также опровергли.