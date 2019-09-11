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11:16 (мск), источник: Интерфакс

«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Олег Смоленков, которого СМИ назвали предполагаемым информатором ЦРУ в российской власти, последние пять лет до отъезда работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова, рассказал источник «Ведомостей», близкий к спецслужбам. По его словам, в этой должности он мог иметь доступ к «чувствительной» информации, в том числе от спецслужб.

Источник: Reuters

9 сентября CNN рассказал о спецоперации ЦРУ, по вывозу из России ценного информатора, близкого к высшим эшелонам власти. «Коммерсантъ» предположил, что это мог быть бывший дипломат и чиновник Олег Смоленков, который в 2017 году уехал в отпуск с семьей в Черногорию и исчез. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что человек с таким именем работал в администрации президента, но не на высоких должностях и прямых контактов с Владимиром Путиным не имел. Источники СМИ стали спорить, мог ли Смоленков, если он был агентом, иметь доступ к важной информации и чиновникам, принимающим решения.

Источник «Ведомостей» в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США. Коллеги его считали исполнительным чиновником и хвалили.

По словам собеседника газеты, иногда Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, которое не было похоже на простой интерес, но поскольку коллеги его знали не первый год, то в доверительных разговорах могли быть достаточно откровенны.
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Что известно об Олеге Смоленкове и его супруге

Информации о вмешательстве России в выборы в США у Смоленкова не было, но для ЦРУ он был ценен как сотрудничающий с этой спецслужбой чиновник администрации президента России, который говорит «то, что они так жаждут услышать», считает один из источников «Ведомостей».

По данным американских СМИ, этот информатор сейчас живет в США под своим именем и находится под госохраной. Он был важен спецслужбам в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал недостоверными публикации американских журналистов об «эвакуации» информатора. В ЦРУ эту информацию также опровергли.

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