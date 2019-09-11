Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Каждый пятый гость отеля — вор?Как гостиницы борются с несунами
Фоторепортажи
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
12:13 (мск), источник: ИА REGNUM

Проханов: «Россия проиграла историческое время для рывка без насилия»

Чтобы выбраться из пучины безвременья, России нужен новый рывок в будущее и в развитие, заявил писатель Александр Проханов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Источник: AP 2019

По словам Проханова, из почти полного небытия и ничтожества Россию вытаскивали всегда «Сталины», первым из которых был Владимир Святой, вторым — Иван Грозный, третьим — Пётр Первый, четвертым сам Иосиф Сталин, а пятый — неизбежен.

«Чем раньше мы могли бы начать это возрождение, этот рывок… Мы бы избежали этих форм насилия, потому что у нас нет исторического времени. Сейчас Россия проиграла историческое время», — заявил Проханов, добавив, что насилие на пути возрождения России неизбежно.

По словам Проханова, рывка, о котором ранее говори президент России Владимир Путин, без насилия не добиться, но насилие это не равнозначно массовым человеческим жертвам.

Тарантино и его умение рассказать анекдот
Власти отказались от «заливания деньгами» проблемы бедности
Медведев поручил отменить нормативные акты советских времен
Экономист Делягин призвал снизить НДС до 10%
Ученый заявил, что ему предложили преподавать в МГУ бесплатно
Зима без предупреждения: российский город завалило снегом (фото)
Жена Хабиба Нурмагомедова: кто она
После хайпа. Как сейчас живут те, кто внезапно прославился
Здоровье
Ученые объяснили, почему с возрастом вы набираете вес Организм предпочитает не сжигать жиры, а запасать их.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Brabus «всего» за 4 миллиона рублей (но очень медленный) Разгон до 100 км/ч за 10,9 секунды и максимальная скорость 130 км/ч... И это новинка от культового ателье Brabus?
Кино
Боярская призналась, что «наигралась» в актерскую профессию 33-летняя актриса рада посвящать как можно больше времени семье и детям
Недвижимость
Риелторы назвали легкие способы потерять квартиру
Двушка в сталинке, в которой разместили все, что хотели
Как выглядит внутри квартира стоимостью больше 100 млн рублей
Это шедеврально: знаменитая Ла Педрера совмещает статус памятника и жилого дома
Популярные темы на «Детях»
Вопрос к веганам/вегетарианцам/фрукторианцам/т.д. 238
5 класс - пАмагите 231
вопросы про пенсию 214
Вопрос девочкам, живущим за границей: а как с отношениями в семье у вас? 199
Леди
Собчак, Киркоров, Навка и другие звезды на премии GQ Знаменитостей наградили на ежегодной церемонии.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь