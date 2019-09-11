12:13 (мск), источник: ИА REGNUM
Проханов: «Россия проиграла историческое время для рывка без насилия»
Чтобы выбраться из пучины безвременья, России нужен новый рывок в будущее и в развитие, заявил писатель Александр Проханов в эфире
По словам Проханова, из почти полного небытия и ничтожества Россию вытаскивали всегда «Сталины», первым из которых был Владимир Святой, вторым — Иван Грозный, третьим — Пётр Первый, четвертым сам Иосиф Сталин, а пятый — неизбежен.
«Чем раньше мы могли бы начать это возрождение, этот рывок… Мы бы избежали этих форм насилия, потому что у нас нет исторического времени. Сейчас Россия проиграла историческое время», — заявил Проханов, добавив, что насилие на пути возрождения России неизбежно.
По словам Проханова, рывка, о котором ранее говори президент России Владимир Путин, без насилия не добиться, но насилие это не равнозначно массовым человеческим жертвам.