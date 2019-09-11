Медведев поручил отменить нормативные акты советских времен

13:03 (мск), источник: RNS
Я буквально сегодня подписал поручение о том, что акты Союза ССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее с 1 января следующего года. Для этого нужно оценить, что и как делать.
Медведев отметил, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создает тяжелые условия для работы в нынешнее время.
Я согласен, что вот эта совокупность прежних нормативных актов, актов еще советского периода, то есть актов Союза ССР и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, да и некоторых актов, которые принимались уже в новейший период, создает тяжелые условия для работы.
Медведев обратил внимание на распечатанную стопку бумаг (приложение к поручению), которая находилась в студии, отметив, что это не сами нормативные акты, а «просто их перечисление». По словам руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, в стопке 1992 страницы. Он отметил, что приложение к поручению содержит в себе перечень из 20419 актов.
Чуйченко также перечислил некоторые акты, содержащиеся в приложении к поручению: «Декрет Совета Народных комиссаров РСФСР от
«Нам нужно отменить действие актов, которые в настоящий момент вредят развитию страны, ограничивают экономику. В новых условиях, больше, чем три десятилетия, эти акты сохраняют силу и очень часто просто связывают бизнес по рукам и ногам. Нужны другие ориентиры», — заключил