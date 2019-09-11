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13:03 (мск), источник: RNS

Медведев поручил отменить нормативные акты советских времен

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение об отмене нормативных актов СССР и РСФСР в рамках так называемой «регуляторной гильотины». Об этом Медведев заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Источник: AP 2019
Я буквально сегодня подписал поручение о том, что акты Союза ССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее с 1 января следующего года. Для этого нужно оценить, что и как делать.
Дмитрий Медведев ​​​​​​​
премьер-министр России

Медведев отметил, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создает тяжелые условия для работы в нынешнее время.

Я согласен, что вот эта совокупность прежних нормативных актов, актов еще советского периода, то есть актов Союза ССР и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, да и некоторых актов, которые принимались уже в новейший период, создает тяжелые условия для работы.
Дмитрий Медведев
премьер-министр России
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Премьер-министр пояснил, что правительство разработало модель так называемой «регуляторной гильотины», суть которой заключается в отмене нормативных актов в сфере надзора, контроля и регулирования по отдельным направлениям.

Медведев обратил внимание на распечатанную стопку бумаг (приложение к поручению), которая находилась в студии, отметив, что это не сами нормативные акты, а «просто их перечисление». По словам руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, в стопке 1992 страницы. Он отметил, что приложение к поручению содержит в себе перечень из 20419 актов.

Чуйченко также перечислил некоторые акты, содержащиеся в приложении к поручению: «Декрет Совета Народных комиссаров РСФСР от 29.10.1917 о восьмичасовом рабочем дне», «Постановление Совмина РСФСР от 09.09.1961 об утверждении республиканских технических условий “Колбасы вареные из мяса птиц и кроликов”», «Постановление Совмина РСФСР от 06.04.1978 “Вопросы всероссийского общества кролиководов — и звероводов-любителей”».

«Нам нужно отменить действие актов, которые в настоящий момент вредят развитию страны, ограничивают экономику. В новых условиях, больше, чем три десятилетия, эти акты сохраняют силу и очень часто просто связывают бизнес по рукам и ногам. Нужны другие ориентиры», — заключил премьер-министр.

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