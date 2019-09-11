Кремль прокомментировал отставку советника Трампа по нацбезопасности

«Мы по-прежнему, и об этом неоднократно говорил президент Путин, настроены на поиски выхода из того плачевного состояния, в котором по-прежнему находятся наши двусторонние отношения, но искать этот выход в одиночку мы не можем и не сможем. Это можно делать только вдвоем. И вот как раз на такую взаимность мы и надеемся, что рано или поздно такая политическая воля будет проявлена», — сказал Песков.
Во вторник, 10 сентября, Трамп сообщил в Twitter об отставке Болтона, отметив, что не соглашался со многими его предложениями. Исполняющим обязанности помощника президента США по нацбезопасности назначен заместитель Болтона Чарльз Капперман. Новый советник будет назначен на следующей неделе.
Отставка Болтона произошла на фоне скандала, связанного с обнародованием информации об эвакуации из России «ценного агента» США, работавшего в российском правительстве несколько лет. Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» предположил, что в материале CNN идет речь об Олеге Смоленкове. Согласно данным Daily Storm, в 2017 г. работавший в администрации президента России Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Информацию о том, что речь идет о Смоленкове, подтвердил источник «Коммерсанта» в госорганах США.