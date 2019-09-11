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14:41 (мск), источник: Ведомости

Песков ответил на критику ситуации в стране со стороны Серебренникова и Дудя

В Кремле обратили внимание на заявления журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на вручении премии «Человек года» журнала GQ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, нельзя определять настроение общества по высказываниям отдельных лиц на светских мероприятиях.

Источник: AP 2019

«Определенные точки зрения известны, мы видим, мы фиксируем это, принимаем во внимание. Но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроем. Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали люди очень талантливые и добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы», — так Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии GQ. Пресс-секретарь российского лидера призвал с уважением относиться ко всем премиям, но не преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий.

Накануне, получая премию в номинации «Лицо с экрана» от GQ, Дудь обратился со сцены к собравшимся и призвал не молчать о происходящих в стране политических событиях, о репрессиях, полицейском произволе и фальсификациях на выборах. В свою очередь Серебренников заявил, что людьми года следует назвать тех, кто «договорился об обмене заключенными… не дал посадить Ваню Голунова, тех, которые выходят и бьются за справедливость».

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