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16:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Болгария запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву из-за дела о шпионаже

В связи с уголовным делом о шпионаже Болгария запретила въезд в страну председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву, сообщил депутатам Народного собрания (парламента) Болгарии прокурор республики Сотир Цацаров. Малофееву нельзя посещать страну в течение десяти лет.

Источник: РИА "Новости"

Ранее аналогичные ограничения ввели против бывшего директора Российского института стратегических исследований генерал-лейтенанта в запасе Леонида Решетникова. Решение приняло Государственное агентство национальной безопасности на основании закона об иностранных гражданах.

По мнению прокуратуры, Малофеев и Решетников используя общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» и Русский институт стратегических исследований финансировали проекты лидера болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова, которого обвиняют в шпионаже.

Как рассказал прокурор, в рамках расследования дела изучалось движение денежных потоков к Малинову. Средства поступали от иностранных организаций и граждан и были направлены «на переориентацию болгарской внешней и внутренней политики».

Доказательством называют докладную записку Николая Малинова о мероприятиях по проекту «Болгария», который якобы направлен «на смену существующей в стране общественно-политической обстановки в угоду иностранных интересов».

«Это расследование не преследует идеи. Когда речь идет о деньгах и влиянии, направленных против интересов национальной безопасности Болгарии, то это преступление», — сказал прокурор (цитата по ТАСС).

Движение «Русофилы» появилось в 2003 году в Софии. Целью создания называли развитие сотрудничества с Россией и поддержание дружбы между странами. В 2011 году Владимир Путин наградил Малинова медалью Пушкина, а в 2019 году — орденом Дружбы.

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