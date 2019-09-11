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16:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Конгресс США поможет Украине вопреки воле Трампа

Сенаторы из обеих партий Конгресса США заявили, что добьются предоставления Украине 250 миллионов долларов военной помощи в том случае, если президент страны Дональд Трамп, согласно своему плану, попытается лишить украинцев этих денег. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: AP 2019

«Если он все-таки решит не тратить эти деньги, то, я уверен, обе стороны в Конгрессе выступят против этого решения и предоставят деньги», — заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон на совместной пресс-конференции с демократом Крисом Мерфи. Перед этим политики вместе посетили Украину, Косово и Сербию.

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В конце августа стало известно, что министерство обороны США тоже выступает против прекращения военной помощи Украине. О позиции различных американских ведомств заговорили после того, как Трамп поручил заморозить предназначенные для этого бюджетные деньги на время проверки. По заданию президента идет проверка того, насколько выделенные средства расходуются в интересах Вашингтона.

В июне в Пентагоне сообщили о выделении 250 миллионов долларов на украинскую оборону, отметив, что на эту сумму Киев, в частности, получит оборудование для нынешних учебных программ, снайперские винтовки и гранатометы, радары, оборудование для связи и приборы ночного видения.

Помимо денег, которые идут по линии американского оборонного ведомства, в 2019 году Киев получит 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента.

С учетом этих средств за последние пять лет США выделили Украине около 1,5 миллиарда долларов на развитие армии.

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