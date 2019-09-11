МВД РФ предложило упростить получение гражданства для ряда иностранных студентов

Она пояснила, что действия законопроекта распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые с отличием окончили обучение по очной форме в государственных вузах РФ.
По словам Волк, законопроектом предлагается предоставить право данной категории лиц оформить российское гражданство в упрощенном порядке при наличии регистрации по месту жительства либо нахождении на учете по месту пребывания на территории РФ, то есть как в случае получения разрешения на временное проживание и вида на жительство, так и в отсутствие таких документов.
Представитель МВД напомнила, что в настоящее время выпускники российских вузов вправе приобрести российское гражданство в упрощенном порядке при наличии вида на жительство и опыта работы в течение не менее трех лет до подачи заявления о приеме в гражданство РФ.
«При этом после окончания обучения в образовательной организации они находятся на территории Российской Федерации в статусе временно пребывающих. До получения вида на жительство им необходимо получить разрешение на временное проживание», — уточнила представитель министерства.
Благодаря нововведению срок приобретения российского гражданства указанной категорией лиц сократится до года, отметила Волк.