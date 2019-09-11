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19:14 (мск), источник: РИА Новости

Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о начале предвыборной кампании, формально попросив генерал-губернатора о роспуске парламента.

Источник: Reuters

«Этой осенью канадцы снова проголосуют за будущее Канады, каким они его хотят видеть… В конечном итоге политика — для людей, кем бы вы ни были, вы заслуживаете реального плана для вашего будущего, для реальных людей. Нам очень многое предстоит сделать, под руководством либерального правительства Канада продолжит двигаться вперед», — сказал Трюдо у резиденции генерал-губернатора Канады Жули Пейетт.

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В ходе встречи с генерал-губернатором действующий премьер передал прошение о роспуске парламента. Оно было принято, что фактически ознаменовало начало 40-дневной предвыборной кампании. Выборы пройдут 21 октября.

«За последние четыре года мы сделали многое, но это только начало. И канадцам предстоит сделать важный выбор: вернемся ли к политике прошлого или продолжим двигаться вперед. В этом выбор и это ясно и важно», — сказал Трюдо, представляющий Либеральную партию.

Основная предвыборная борьба развернется на предстоящих выборах между либералами и Консервативной партией. По итогам прошедших в 2015 году выборов большинство в парламенте получили либералы, лидер их партии, Джастин Трюдо, занял кресло премьер-министра.

«Я за то, чтобы все двигались вперед», — сказал Трюдо, выступая в Оттаве.

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