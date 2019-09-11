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20:47 (мск), источник: РИА Новости

Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что расходился со своим бывшим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном по вопросу Венесуэлы.

Источник: РИА Новости

«Я расходился с Джоном Болтоном по Венесуэле. Я думаю, что он вышел за все рамки», — сказал Трамп, не приводя подробностей относительно сути разногласий.

Болтон добивался смены власти в Венесуэле путем экономического давления. СМИ США не раз писали о том, что Трампа раздражала неудача этой стратегии.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

Дональд Трамп уволил своего советника Джона Болтона
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11:27 (мск)© Ньюстюб
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