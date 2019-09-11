20:58 (мск), источник: Lenta.Ru
Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля
Планы
В тексте сказано, что российские власти озабочены такими планами премьера. Их реализация, считают в министерстве, «может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира».
Также там выражена позиция России по поводу
10 сентября стало известно, что
Находящиеся там поселения израильтян были основаны в 1967 году после Шестидневной войны. ООН считает эти территории оккупированными, Израиль пока что определяет их как «спорные».