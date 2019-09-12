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00:11 (мск), источник: Интерфакс

Трамп заявил, что уволенный им Болтон совершил «ряд очень больших ошибок»

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной увольнения его советника по национальной безопасности Джона Болтона стали допущенные им «очень большие ошибки» в политике по отношению к КНДР, Венесуэле и Ираку, приводит слова американского лидера The Washington Post.

Источник: AP 2019

Трамп отметил, что у него часто возникали разногласия с Болтоном по ряду вопросов. В качестве примера таких разногласий президент США привел желание Болтона применить «ливийскую модель» для Северной Кореи.

Мы были отброшены далеко назад, когда Джон Болтон заговорил о ливийской модели. И он допустил ошибку, только упомянув об этом — о ливийской модели — это просто катастрофа.
Дональд Трамп

Также американский лидер раскритиковал своего бывшего советника по нацбезопасности за политику в отношении Ирака.

«Джон (Болтон) известен как крутой парень. Настолько крутой, что он втянул нас в Ирак», — сказал он.

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Кроме того, Трамп сообщил о разногласиях с Болтоном по венесуэльскому вопросу.

«Я был не согласен с подходом Джона Болтона по Венесуэле. Я считал, что его подход был крайне неуместным», — завил Трамп, не пояснив, в чем именно расходятся его с Болтоном подходы к Венесуэле. Также он указал на неблагополучную ситуацию в Венесуэле, иллюстрирующую, на его взгляд, «что такое социализм».

Трамп объявил, что рассматривает пять кандидатов на пост советника по нацбезопасности. Все они, по его словам, «высококвалифицированные специалисты», «которые очень этого хотят».

«Я объявлю о том, кто займет этот пост, на следующей неделе», — сообщил глава Соединенных Штатов.

При этом за день до объявления об отставке Болтона The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп недоволен действиями своей администрации по вопросу кризиса в Венесуэле, в частности, позицией своего советника по национальной безопасности.

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