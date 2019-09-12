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08:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Спецназовцу ФСБ отказали в компенсации и не выдали паек

Как стало известно «Ъ», Пятигорский гарнизонный военный суд отклонил административный иск спецназовца ФСБ России Юрия Писаренко. Ему отказали в выплате надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья, в мирное время в Сирии и не обеспечили пайком.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вынося отказное решение, суд согласился с мнением представителя ответчика о том, что истец пропустил срок подачи искового заявления без уважительных причин и не имел права на продпаек.

В иске спецназовец Писаренко указал, что проходит военную службу по контракту в части, которая включена в утвержденный ФСБ России перечень подразделений, привлекаемых к участию в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на административной границе Ставропольского края и Чечни. Вместе со своими сослуживцами он дважды был командирован в Сирийскую Арабскую Республику.

После возвращения к месту постоянной службы ему стало известно, что командировка в Сирию дает право на выплату надбавки за риск в размере 2% оклада по занимаемой воинской должности.

Но когда его непосредственный начальник обратился с соответствующим рапортом, командование части оплачивать «риск» офицеру Писаренко отказалось.

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Отказалось командование части обеспечить военнослужащего и продовольственным пайком, который, как он указал в иске, был ему положен как бойцу подразделений, входящих в перечень, утвержденный ФСБ России, для участия в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность в Северо-Кавказском регионе РФ. При этом Юрий Писаренко ссылался на постановление правительства РФ от 9 февраля 2004 года № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок в СКФО», по которому бойцы этих спецподразделений должны не только получать бесплатное питание на войне, но и пайки по месту постоянной службы.

Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части № 36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.

Представитель части, выступая в суде, исковых требований спецназовца не признал, заявив, что, согласно инструкции, 2% за риск выплачиваются в течение первого месяца после возвращения из САР.
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По его мнению, Юрий Писаренко мог обратиться за ними сразу после командировки. Кроме того, по словам ответчика, в суд можно было обратиться и после того, как Юрий Писаренко по рапорту непосредственного командира эту надбавку все-таки получил, но уже после другой командировки в САР. Однако иск он подал уже спустя три месяца, то есть реально пропустив все сроки.

Что касается продовольственных пайков, то ответчик подтвердил, что Юрий Писаренко действительно проходит военную службу по контракту в подразделении, которое включено в перечень подразделений ФСБ, участвующих в борьбе с террористами в СКФО, и имеет ряд льгот. Однако, по словам военного юриста, обеспечение продовольственными пайками по месту военной службы «за указанной категорией военнослужащих сохраняется лишь при наличии изначально у них права на получение таких пайков» — это служба по контракту за пределами России, в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. А военнослужащие в/ч 36391, в том числе и господин Писаренко, указанный статус не имеют. В результате иск спецназовца был отклонен.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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