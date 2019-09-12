06:51 (мск), источник: ТАСС
Генсек ООН раскритиковал планы Нетаньяху оккупировать Иорданскую долину
ООН, 12 сентября. /ТАСС/ — Антониу Гутерриш считает, что такие действия «будут представлять собой серьезное нарушение международного права».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу предвыборного заявления
«Генеральный секретарь обеспокоен заявлением израильского
По мнению Гутерриша, такие действия «будут представлять собой серьезное нарушение международного права». «Это разрушило бы перспективы возобновления переговоров, а также подорвало бы жизнеспособность двухгосударственного решения (ближневосточной проблемы — прим. ТАСС)», — уверен он.
Во вторник в телеобращении Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство еврейского государства отказалось выполнять положения документа.