Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 15 лет трагедии: истории выживших в бесланской школе Тамерлану Тогузову сейчас 28. В свою разрушенную школу за 15 лет он пришел второй раз — по просьбе журналистов
Фоторепортажи
51Определены финалисты конкурса AGORA Awards 2019
10Индейцы играют в 500-летний футбол бедрами
05:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина отказалась признавать выборы в Крыму

Верховная Рада Украины признала нелегитимными выборы местных органов власти в Крыму, прошедшие на полуострове в единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщает РБК Украина.

Источник: AP 2019

Соответствующее постановление поддержали 325 депутатов. Документ осуждает «очередное нарушение международного права со стороны России» и требует от международного сообщества не признавать «незаконное голосование на временно оккупированных территориях республики Крым и города Севастополь».

Читайте также
В Крыму отреагировали на непризнание выборов Европой и США

В день голосования 8 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию в связи с проведением местных выборов в Крыму.

МИД предостерег другие страны от контактов на национальном и региональном уровнях с представителями российской администрации на полуострове, а также призвал усиленно работать над возвращением Крыма под юрисдикцию Киева.

8 сентября 2019 года в Крыму прошли выборы в Государственный совет второго созыва. Выборы организованы по смешанной системе: 50 депутатов избираются по партийным спискам, 25 — в одномандатных округах.

Читайте также
 Медведев объяснил, почему нельзя помочь бедным россиянам
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Переданный России зенитчик ДНР стал подозреваемым по делу MH17
Найдены сокровища криминального авторитета Барсукова-Кумарина
Правительство готовится отменить советские правила
Рубль развернулся вниз к доллару на фоне падения цен на нефть
Тимченко стал вторым среди богатейших россиян
Боец UFC обесценил победу Нурмагомедова
Стало известно, почему Якубовича возят в инвалидном кресле
Здоровье
Ученые объяснили, почему с возрастом вы набираете вес Организм предпочитает не сжигать жиры, а запасать их.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
BMW X6 «живьем»: первые фото и впечатления Главная для нас премьера на стенде BMW — это новое поколение кроссовера Х6
Кино
Спасший 226 пассажиров пилот сказал, кто должен сыграть его Командир самолета «Уральских авиалиний» стал героем шоу «Вечерний Ургант»
Недвижимость
Москвичи разлюбили дачи
Известный певец построил дома для малоимущих, но их снесли. Почему?
Риелторы назвали легкие способы потерять квартиру
Двушка в сталинке, в которой разместили все, что хотели
Популярные темы на «Детях»
Нужна ли ребенку музыкальная школа 514
Муж отказывается покупать прокладки и тампоны 275
ситуация 232
Я «умею» вершить судьбы, кроме своей... 189
Леди
Собчак, Киркоров, Навка и другие звезды на премии GQ Знаменитостей наградили на ежегодной церемонии.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь