Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»

По версии Соединенных Штатов, Россия тестировала ракеты «Буревестник» минимум пять раз и все они были неудачные. Как считают в американской разведке, в связи с этим российская сторона нарастит темпы работы над ракетами. Они должны быть закончены к 2025 году, чтобы новые ракеты были «готовы к войне».
Как отмечает телеканал, «Буревестник» тестировался в 2019 году один раз — в начале года.
До этого оружие испытывалось четыре раза в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, каждый из которых приводил к аварии.
В разведке США определили, что самый длинный испытательный полет длился чуть более двух минут, а ракета пролетела 13,6 км, прежде чем потеряла контроль и рухнула.
По мнению эксперта института международных исследований Миддлбери, Россия тратит огромные деньги, чтобы победить противоракетную оборону США.
«Мы натыкаемся на гонку вооружений», — заключил эксперт.