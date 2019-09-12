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05:17 (мск), источник: Газета.Ру

Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»

Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой «Буревестник». Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в американской разведке.

Источник: РИА "Новости"

По версии Соединенных Штатов, Россия тестировала ракеты «Буревестник» минимум пять раз и все они были неудачные. Как считают в американской разведке, в связи с этим российская сторона нарастит темпы работы над ракетами. Они должны быть закончены к 2025 году, чтобы новые ракеты были «готовы к войне».

Как отмечает телеканал, «Буревестник» тестировался в 2019 году один раз — в начале года.

До этого оружие испытывалось четыре раза в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, каждый из которых приводил к аварии.

В разведке США определили, что самый длинный испытательный полет длился чуть более двух минут, а ракета пролетела 13,6 км, прежде чем потеряла контроль и рухнула.

По мнению эксперта института международных исследований Миддлбери, Россия тратит огромные деньги, чтобы победить противоракетную оборону США.

«Мы натыкаемся на гонку вооружений», — заключил эксперт.

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