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10:39 (мск), источник: ТАСС

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России. Об этом сообщил журналистам в четверг глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, юристы которой оказывают правовую помощь обыскиваемым.

«Обыски идут у сотрудников ФБК и в штабов Навального, а также у активистов организации “Голос”. В общей сложности идет более 100 одновременных обысков по стране. На данный момент известно о следственных действиях в городах Балаково, Белгород, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курган, Липецк, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Пермь, Омск, Оренбург, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Томск, Тюмень, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск», — сказал Чиков.

По его словам, обыски проводятся на основании постановлений Басманного суда Москвы от 4 сентября.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов ТАСС не располагает.

В минувший вторник обыски прошли у сторонников Навального в Уфе, Самаре и Перми, а в прошлые выходные — в петербургском и московском отделениях ФБК. Адвокат Владимир Воронин, который оказывал юридическую помощь сотрудникам московского отделения фонда, отметил, что следственные действия были связаны с уголовным делом о массовых беспорядках, которое было возбуждено после событий в Москве 27 июля.

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