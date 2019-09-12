Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

«Обыски идут у сотрудников ФБК и в штабов Навального, а также у активистов организации “Голос”. В общей сложности идет более 100 одновременных обысков по стране. На данный момент известно о следственных действиях в городах Балаково, Белгород, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курган, Липецк, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Пермь, Омск, Оренбург, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Томск, Тюмень, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск», — сказал Чиков.
По его словам, обыски проводятся на основании постановлений Басманного суда Москвы от 4 сентября.
Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов ТАСС не располагает.
В минувший вторник обыски прошли у сторонников Навального в Уфе, Самаре и Перми, а в прошлые выходные — в петербургском и московском отделениях ФБК. Адвокат Владимир Воронин, который оказывал юридическую помощь сотрудникам московского отделения фонда, отметил, что следственные действия были связаны с уголовным делом о массовых беспорядках, которое было возбуждено после событий в Москве 27 июля.