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13:45 (мск), источник: ТАСС

В Генпрокуратуре заявили, что США еще в 2017 году планировали вмешиваться в дела России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти США еще в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России. Об этом сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов на заседании рабочей группы в Совете Федерации в четверг.

«Нами проведен правовой анализ закона Магнитского, который был принят в 2018 году, в соответствии с секцией 277 данного федерального закона США хочу обратить внимание на его положение, которое предусматривает ассигнование в фонд противодействия влиянию России в размере $250 млн в 2018—2019 годах. Для использования кибератак в странах НАТО и ЕС То есть еще в 2017 году, используя акт Магнитского, США уже тогда предвидели, что они будут планировать поддержку СМИ и неправительственные организации, чтобы участвовать во вмешательства в наши внутренние дела», — сказал он.

Завалунов отметил, что в 2019 году принято решение о нежелательной деятельности трех иностранных неправительственных организаций, деятельность которых была направлена на вмешательство во внутренние дела РФ, в том числе в избирательные кампании и оказание влияния на выборы — фонда «Свободная Россия» (США), «Всемирного конгресса украинцев» (Канада), «Атлантического совета» (США).

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«Эти структуры проводят антироссийские информационные кампании, занимаются дискредитацией нашей страны, формированием общественного мнения о необходимости смены власти, созданием условий для дестабилизации социально-политической обстановки и эскалации протестных настроений в обществе, осуществляют проекты по подрыву экономических основ государства, формируют имидж России, как государства агрессора», — сказал он.

28 июня 2019 года на основании решения Генпрокуратуры (от 27 июня) Минюст внес в перечень нежелательных организаций американский фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation). 17 июля в список нежелательных вошла международная неправительственная организация «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress, Канада), Генпрокуратура приняла решение об этом 11 июля. 29 июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включен Atlantic Council of the United States («Атлантический совет», США).

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