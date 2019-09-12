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13:58 (мск), источник: BBC News Русская служба

Семья Мугабе возмущена планом его похорон. Он хотел другой церемонии, говорят они

Члены семьи бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе возмутились тем, что правительство страны не обсудило с ними церемонию похорон экс-главы государства. Семья хотела провести закрытую церемонию в его родной деревне, а власти намерены устроить пышное мероприятие и похоронить его на аллее национальных героев.

Источник: REUTERS

Мугабе, скончавшийся на прошлой неделе в возрасте 95 лет в клинике в Сингапуре, возглавлял Зимбабве 37 лет, но был свергнут в результате военного переворота в 2017 году.

В пятницу и субботу его тело будет выставлено для прощания на футбольном стадионе в столице страны Хараре. Однако между семьей Мугабе и правительством страны разгорелся ожесточенный спор о том, где он будет захоронен.

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Семья бывшего президента планировала выставить его тело для прощания в его родной деревне Кутама в воскресенье и похоронить его там же в понедельник или вторник в ходе закрытой для посторонних церемонии.

Однако правительство Зимбабве хочет похоронить Мугабе на кладбище Акр национальных героев рядом со столицей страны Хараре.

«Мы с глубокой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как правительство Зимбабве планирует программу похорон Роберта Мугабе, не консультируясь с его ближайшими родственниками, на которых была возложена задача исполнить его последнюю волю относительно церемонии прощания и погребения», — говорится в заявлении семьи бывшего президента.

Мы, его ближайшие родственники, возмущены тем, что правительство Зимбабве пытается вынудить нас согласиться на такой сценарий прощальной церемонии и похорон Роберта Мугабе, который напрямую противоречит его желаниям.

Кроме того, родных умершего беспокоит, что, согласно последним распоряжениям самого Мугабе, его вдова Грейс должна постоянно находиться рядом во время церемонии прощания и вплоть до похорон.

Вдова Роберта Мугабе Грейс | Источник: AFP

Также сообщается, что родственники покойного Мугабе готовы и желают сотрудничать с правительством Зимбабве в подготовке программы похорон и погребения.

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Министр образования Зимбабве Пол Мавхима заявил, что сомнений быть не должно — Мугабе должен быть похоронен как национальный герой. Он назвал его знаковой фигурой и сообщил, что прощальную церемонию посетят около 50 бывших и действующих глав государств.

Когда самолет с телом бывшего президента прибыл из Сингапура в аэропорт Хараре, его лично встречал действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.

Племянник покойного Лео Мугабе впоследствии заявил, что бывший президент в конце жизни испытывал чувство разочарования и горечи.

«Представьте, люди, которым вы доверяли, которые охраняли вас, ухаживали за вами — [обернулись] против вас, — рассказал он. — Это было нелегко принять».

В 2017 году на фоне опасений, что Мугабе готовится передать верховную власть своей жене Грейс, армейская верхушка обратилась против него и отстранила его от власти. Новым президентом стал Эммерсон Мнангагва.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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