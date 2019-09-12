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14:31 (мск), источник: РИА Новости

Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

БОТЛИХ, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин выполнил обещание, которое дал 20 лет назад — выпил стопку, оставленную нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года.

Путин встретился с участниками народного ополчения, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года. Сказав приветственные слова и вспомнив о событиях прошлых дней, глава государства завершил свое выступление, подняв стопку и выпив ее до дна.

В эти дни в Дагестане отмечают 20-ю годовщину вторжения в республику банд террористов со стороны Чечни и их разгрома. Как рассказал РИА Новости бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев, тогда приезд Путина в Ботлихский район через два дня после назначения и.о. премьера очень поднял моральный дух населению. Он вспомнил знаменитую историю со стопкой, которая произошла во время встречи Путина с боевыми генералами.

Я тоже был в той палатке. Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он бах и поставил его на стол и говорит: «А пить мы будем, когда победим»
Абдулманап Мусаев
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В ходе прямой линии с россиянами этим летом президенту напомнили эту историю. В ответ он пообещал выпить бокал, который оставил в августе 1999 года нетронутым.

Целью террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба декларировалось «освобождение» мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских. За нападение на Дагестан были осуждены более 70 человек. Семеро, в том числе Басаев и Хаттаб, были уничтожены.

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