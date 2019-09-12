Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

Путин встретился с участниками народного ополчения, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года. Сказав приветственные слова и вспомнив о событиях прошлых дней, глава государства завершил свое выступление, подняв стопку и выпив ее до дна.
В эти дни в Дагестане отмечают 20-ю годовщину вторжения в республику банд террористов со стороны Чечни и их разгрома. Как рассказал РИА Новости бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев, тогда приезд Путина в Ботлихский район через два дня после назначения и.о. премьера очень поднял моральный дух населению. Он вспомнил знаменитую историю со стопкой, которая произошла во время встречи Путина с боевыми генералами.
Я тоже был в той палатке. Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он бах и поставил его на стол и говорит: «А пить мы будем, когда победим»
В ходе прямой линии с россиянами этим летом президенту напомнили эту историю. В ответ он пообещал выпить бокал, который оставил в августе 1999 года нетронутым.
Целью террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба декларировалось «освобождение» мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских. За нападение на Дагестан были осуждены более 70 человек. Семеро, в том числе Басаев и Хаттаб, были уничтожены.