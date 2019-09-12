Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

«Гражданин России исчез на территории иностранного государства (Соединенных Штатов. — Прим. ред.) вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же было возбуждено уголовное дело», — пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат уточнила, что Смоленков пропал два года назад, и теперь — когда средства массовой информации вбрасывают новые данные — важно все тщательно изучить и еще раз проверить.
Аналогичное мнение уже высказывали в Софведе, там подчеркнули, что это «откровенный фейк» и «заказ» по дискредитации американского лидера.
Впервые о неком информаторе со ссылкой на источники в американской администрации сообщил CNN. По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез «своего агента», близкого к российским властям.
Автор статьи называл его «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства». Также уточнялось, что «экстренная эвакуация» потребовалась из-за небрежного обращения Дональда Трампа с секретными документами.
Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, работавшем или в аппарате российского правительства, или в МИД, или в администрации президента, или в Военно-промышленной комиссии.
В Кремле подтвердили, что Смоленков числился в администрации президента, но несколько лет назад его уволили. Кроме того, его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства, уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Он также добавил, что не знает, работал ли Смоленков на ЦРУ, и переадресовал этот вопрос спецслужбам.