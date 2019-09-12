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17:02 (мск), источник: РИА Новости

Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.

Источник: РИА Новости

«Гражданин России исчез на территории иностранного государства (Соединенных Штатов. — Прим. ред.) вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же было возбуждено уголовное дело», — пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что Смоленков пропал два года назад, и теперь — когда средства массовой информации вбрасывают новые данные — важно все тщательно изучить и еще раз проверить.

В МИД считают, что «шпионский скандал» направлен против Дональда Трампа, «ведь в США началась электоральная кампания».

Аналогичное мнение уже высказывали в Софведе, там подчеркнули, что это «откровенный фейк» и «заказ» по дискредитации американского лидера.

Что известно об «агенте»

Впервые о неком информаторе со ссылкой на источники в американской администрации сообщил CNN. По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез «своего агента», близкого к российским властям.

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Что известно об Олеге Смоленкове и его супруге

Автор статьи называл его «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства». Также уточнялось, что «экстренная эвакуация» потребовалась из-за небрежного обращения Дональда Трампа с секретными документами.

Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, работавшем или в аппарате российского правительства, или в МИД, или в администрации президента, или в Военно-промышленной комиссии.

В Кремле подтвердили, что Смоленков числился в администрации президента, но несколько лет назад его уволили. Кроме того, его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства, уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он также добавил, что не знает, работал ли Смоленков на ЦРУ, и переадресовал этот вопрос спецслужбам.

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