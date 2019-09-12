Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне и устроил погром

Инцидент произошел недавно, известно, что пострадали автомобили и недвижимость.
«Российские дипломаты связались с британской стороной с требованием об исполнении обязательства по Венской конвенции по охране представительств и также с требованием о расследовании», — цитирует Захарову RT.
В ответ в лондонской полиции заявили, что дело бесперспективное и, скорее всего, будет закрыто.
«Мы очень надеемся, что это не окончательный ответ, а промежуточный, но тот ответ, который мы получили, он нас обескуражил», — отметила Захарова.
В МИД подчеркнули, что российская сторона предоставила записи с камер наблюдения, а также максимально подробные данные, которые «не просто могут помочь, а проливают свет на это происшествие».