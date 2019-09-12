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22:04 (мск), источник: РИА Новости

Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне и устроил погром

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Неизвестный проник на территорию торгпредства России в Лондоне, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел недавно, известно, что пострадали автомобили и недвижимость.

«Российские дипломаты связались с британской стороной с требованием об исполнении обязательства по Венской конвенции по охране представительств и также с требованием о расследовании», — цитирует Захарову RT.

В ответ в лондонской полиции заявили, что дело бесперспективное и, скорее всего, будет закрыто.

«Мы очень надеемся, что это не окончательный ответ, а промежуточный, но тот ответ, который мы получили, он нас обескуражил», — отметила Захарова.

В МИД подчеркнули, что российская сторона предоставила записи с камер наблюдения, а также максимально подробные данные, которые «не просто могут помочь, а проливают свет на это происшествие».

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