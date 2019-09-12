Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После хайпаКак сейчас живут те, кто внезапно прославился?
Фоторепортажи
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
18:58 (мск), источник: Аргументы и факты

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по энергокорректировкам

Москва, 12 сентября — АиФ-Москва. Россия выиграла у Украины спор в ВТО по антидемпинговым мерам в отношении нитрата аммония, сообщает Минэкономразвития.

Источник: Reuters

В частности победу России подтвердил доклад Апелляционного органа ВТО, который распространил секретариат организации.

Новость
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Украина в июле 2014 года с 11,91% до 36,03% повысила ввозные пошлины на нитрат аммония из России. Такая мера была предпринята на основании заявления о том, что сильно отличается цена на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей.

Россия в мае 2015 года подала в ответ иск в ВТО. В частности он содержал претензию, что Украина использовала несправедливую методику энергокорректировок для расчета стоимости продукции из РФ.

В результате рассмотрения спора третейская группа предписала Украине устранить нарушения. Киев не согласился с этим решением и оспорил его. Апелляционный орган оставил решение третейской группы без изменений и подтвердил позицию Москвы.

В Минэкономразвития рассчитывают, что Украина устранит нарушения своих международных обязательств в оперативном порядке. Кроме того, в ведомстве рассчитывают, что победа Москвы увеличит шансы на успешное оспаривание европейских антидемпинговых мер.

На сегодняшний день действуют четыре меры, введенные с применением «энергокорректировок»: в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб и карбамидно-аммиачной смеси.

 Почему нельзя тратить деньги, по ошибке зачисленные на карту?
Готовиться к худшему: грянет ли в следующем году финансовый кризис?
Костин предложил освободить от налогов людей с низкими доходами
Путин выпил рюмку водки с ополченцами, как и обещал 20 лет назад
Блогер попытался пойти на штурм секретной базы «Зона 51»
У футболиста РПЛ украли часов на 23 миллиона рублей
Фотогалерея: 40 самых смешных снимков диких животных 2019 года
Как выглядит город, в котором запретили автомобили (фото)
Массовая драка в столовой Амурского ГПЗ попала на видео
Здоровье
Из аптек изымается популярный антибиотик Решение касается двух серий препарата.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Автосалон во Франкфурте — главные новинки для России В основном это кроссоверы, но есть и электромобиль!
Кино
Мороз показала «беременный» живот на съемках нового сериала Актриса снимается в новой комедии «Триада» вместе с Любовью Аксеновой и Борисом Дергачевым
Недвижимость
Москвичи разлюбили дачи
Известный певец построил дома для малоимущих, но их снесли. Почему?
Риелторы назвали легкие способы потерять квартиру
Двушка в сталинке, в которой разместили все, что хотели
Дети
Как в России спасают детей весом 500 граммов Рассказывает неонатолог Елена Кешишян
Леди
Алла Пугачева сделала селфи в кружевной комбинации Певица поделилась с фанатами новым снимком.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь