18:58 (мск), источник: Аргументы и факты
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по энергокорректировкам
Москва, 12 сентября —
В частности победу России подтвердил доклад Апелляционного органа ВТО, который распространил секретариат организации.
Украина в июле 2014 года с 11,91% до 36,03% повысила ввозные пошлины на нитрат аммония из России. Такая мера была предпринята на основании заявления о том, что сильно отличается цена на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей.
Россия в мае 2015 года подала в ответ иск в ВТО. В частности он содержал претензию, что Украина использовала несправедливую методику энергокорректировок для расчета стоимости продукции из РФ.
В результате рассмотрения спора третейская группа предписала Украине устранить нарушения. Киев не согласился с этим решением и оспорил его. Апелляционный орган оставил решение третейской группы без изменений и подтвердил позицию Москвы.
В Минэкономразвития рассчитывают, что Украина устранит нарушения своих международных обязательств в оперативном порядке. Кроме того, в ведомстве рассчитывают, что победа Москвы увеличит шансы на успешное оспаривание европейских антидемпинговых мер.
На сегодняшний день действуют четыре меры, введенные с применением «энергокорректировок»: в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб и