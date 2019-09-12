Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно», — сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1−0,6% ВВП. Всего на нацпроекты намерены направить 25,7 трлн руб. за шесть лет.
Алексей Кудрин также не согласен с прогнозом Минэкономики по росту ВВП в России в 2019 году на уровне 1,3%. По его мнению, на самом деле показатель максимум достигнет уровня в 1%.
По мнению Центробанка, в 2019 году основное влияние на макроэкономику оказывает бюджетная политика, ее изменение в 2020—2022 годах может ускорить экономических рост.