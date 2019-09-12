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21:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.

Источник: AP 2019

«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно», — сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1−0,6% ВВП. Всего на нацпроекты намерены направить 25,7 трлн руб. за шесть лет.

Алексей Кудрин также не согласен с прогнозом Минэкономики по росту ВВП в России в 2019 году на уровне 1,3%. По его мнению, на самом деле показатель максимум достигнет уровня в 1%.

По мнению Центробанка, в 2019 году основное влияние на макроэкономику оказывает бюджетная политика, ее изменение в 2020—2022 годах может ускорить экономических рост.

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Сколько денег выделят на нацпроекты?
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