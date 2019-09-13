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02:32 (мск), источник: РИА Новости

В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Регулирование трудового процесса, также как и его продолжительность относится к действующему законодательству России, в частности, к Трудовому Кодексу, отмена устаревших нормативных актов времен СССР их не изменит, и это не прерогатива правительства страны, сообщил журналистам вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Источник: РИА Новости

В среду в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что поручил отменить нормативные документы советских времен.

Чуйченко в ходе этой же программы уточнил, что речь идет о более чем 220 тысячах документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

«Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым Кодексом, это требование, установленное законом, а именно — продолжительность рабочего времени. Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики, это все компетенция закона, что касается трудовых отношений», — сказал Чуйченко.

Он добавил, что «даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого делать — у нас нет компетенции».
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В начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев затронул тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, это реально, но «не сию секунду». «Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется», — пояснил глава правительства.

Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, а Министерство труда и социальной защиты должно сообщить правительству свою позицию до конца сентября. В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты.

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