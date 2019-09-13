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09:38 (мск), источник: РИА Новости

Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Наследие, оставшееся от советских войск после их вывода из Германии, превратилось в обломки и развалины, на которых лежит «проклятие», пишет немецкий таблоид Bild.

Источник: РИА Новости

На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и «прокляты» они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.

После вывода войск в нашем распоряжении оказались 300 гектаров казарм. Мы их снесли, посадили лес, построили солнечную электростанцию. Все развалины, которые остались, находятся под охраной исторических памятников.
Ральф Хензель
глава одной из немецкой коммун

Несмотря на то, что в комитете по охране памятников Германии надеются на восстановление объектов, неизвестно, кто должен этим заниматься, указывает таблоид. При этом, как заявил мэр города Кенигсбрюк, часть развалин нельзя снести из-за закона об охране памятников, а другие находятся в частной собственности, ожидают ремонта или находятся на территории заповедников.

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Кроме того, на снос и уборку этих «бетонных гигантов» просто нет денег, заключает Bild.

Западная группа войск (ЗГВ) — оперативно-стратегическое территориальное объединение вооруженных сил Российской Федерации, временно дислоцировавшееся на территории Германии. До марта 1992 года входила в состав Вооруженных сил СССР.

В сентябре 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, регламентирующий пребывание и вывод войск. Договор предусматривал, что все советские войска, дислоцированные на территории Германии, должны были покинуть ее с конца 1990 по 1994 год.

После распада СССР Указом президента РСФСР от 4 марта 1992 года ЗГВ перешла под юрисдикцию Российской Федерации, взявшую на себя обязательства по дальнейшему выводу войск, который был завершен 31 августа 1994 года.

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