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08:53 (мск), источник: Интерфакс

Лавров заявил о завершении войны в Сирии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете «Труд», что война в Сирии завершилась.

Источник: AP 2019

«Война в Сирии действительно закончилась. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат», — сказал он. Министр отметил, что страна начала процесс восстановления.

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На первом плане теперь находится оказание Сирии гуманитарной помощи и продвижение политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Лавров отметил, что Москва придает большое значение регулярным контактам с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией. Он заявил, что она играет важную роль, принимая участие в международных встречах по Сирии в Астане и Женеве.

Сирийская армия с 31 августа в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

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