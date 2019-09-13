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18:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в управлении США утверждают, что Уго Чавес приказал «затопить» их страну кокаином

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Доклад Управления по борьбе с наркотиками США утверждает, что экс-президент Венесуэлы Уго Чавес (1954−2013) приказал «затопить» Соединенные Штаты кокаином. Об этом сообщила в пятницу газета El Mundo.

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По ее сведениям, судебные власти США направили данный отчет американского управления Национальной судебной коллегии Испании.

В отчете говорится, что Чавес собрал в 2005 году в своей официальной резиденции людей, связанных с разведкой, чтобы приказать им «бороться с США, затопив страну кокаином».

Для реализации плана экс-президент Венесуэлы якобы заявил о необходимости «быть в координации» с леворадикальной группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии», утверждается в отчете.

Управление по борьбе с наркотиками США основывает свои сведения, среди прочего, на показаниях одного из присутствующих на данной встрече.

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На этом собрании якобы находился бывший глава военной разведки Венесуэлы (2004−2008 годы) Уго Карвахаль, который был задержан в Испании в апреле по запросу США по делу о торговле наркотиками. Как передавало в четверг агентство Reuters, Карвахаль заявил в суде, что Вашингтон сфабриковал против него дело специально, чтобы добиться его экстрадиции. Агентство отмечает, что, по мнению Соединенных Штатов, у Карвахаля есть важная информация, изобличающая президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и что он готов ей поделиться с американской стороной.

В 2008 году Минфин США внес Уго Карвахаля в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Госдеп включил в 2001 году в список террористических организаций. Карвахаль был соратником Уго Чавеса. Он осудил правление Мадуро и в феврале признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента республики.

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