Источник сообщил о наказании чиновников из-за бегства «шпиона» Смоленкова

«Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что запрет был введен весной 2017 года в связи с обострением двусторонних отношений после обвинений в причастности Москвы к неудавшейся якобы попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 года.
«Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание — вплоть до увольнения», — отметил источник.
По его словам, позже стало ясно, что пропавший вместе женой и тремя детьми чиновник, скорее всего, стал перебежчиком.
Другой источник «Интерфакса» сообщил, что после того, как Смоленков и его родственники летом перестали выходить на связь и их семья забила тревогу, 6 сентября 2017 года российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство» и начали их розыск. Позже было установлено, что Смоленков с женой и детьми в середине июня 2017 года уехал отдыхать в Черногорию. Спустя несколько месяцев уголовное дело об убийстве было закрыто.
О спецоперации по вывозу из России ценного информатора 9 сентября сообщил телеканал CNN. Там пояснили, что эвакуация шпиона потребовалась из опасений, что его могут раскрыть. Позже газета «Коммерсантъ» сообщила, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из страны, мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пропавший в 2017 году после отъезда в Черногорию. «Интерфакс» не располагает официальными комментариями правоохранительных органов на этот счет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации главы государства, но заявил, что тот не был одним из высших должностных лиц в этом ведомстве, кроме того, его уволили несколько лет назад.