Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 15 лет трагедии: истории выживших в бесланской школе Тамерлану Тогузову сейчас 28. В свою разрушенную школу за 15 лет он пришел второй раз — по просьбе журналистов
Фоторепортажи
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
27Новый облик Земли показали с воздуха
12:15 (мск), источник: РИА Новости

Глава Филиппин разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их, сообщает газета Manila Bulletin.

Источник: AP 2019

Дутерте предложил стрелять коррупционерам в ноги, чтобы избежать впоследствии тюремного заключения:

Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств.

Дутерте сказал, что единственной мерой в отношении любого, кто выстрелит в чиновника, нарушающего закон, будут «всего лишь серьезные телесные наказания», но не тюремное заключение.

Новость
На президента Филиппин заполз огромный таракан

По мнению президента, коррупция стала повсеместной проблемой в стране. «Это червь, сидящий внутри почти каждого в правительстве», — заявил он в своем выступлении.

Президент призвал граждан отстаивать свои права и сообщать о каждом случае коррупции или правонарушения с участием чиновников. Он заявил, что если инцидент дойдет до его сведения, он вызовет этого чиновника и позволит обратившемуся гражданину ударить нарушителя по лицу.

Избранный в мае 2016 года президентом Филиппин Родриго Дутерте выступает за жесткие меры в борьбе с правонарушителями. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казни подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.

Читайте также
Родриго Дутерте. Неповторимая манера правления
Во время загрузки произошла ошибка.
24 мая 2017© Ньюстюб
 Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Заслуженный артист разбил Шнурова в пух и прах
Мошенники перевели пенсионные накопления полумиллиона россиян
В НАТО завершили создание «Черного шершня»
Чубайс объяснил провалы российской экономики
Получен «нереальный» снимок Сатурна
Дайвер в Бразилии снял на видео гигантскую анаконду
Отсутствие женщин на фото Нурмагомедова озадачило болельщиков
Здоровье
Отек мозга у Заворотнюк, рак у Розенбаума: как звезды учат вас следить за собой Печальные события наводят на определенные мысли.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Назван самый прибыльный автомобиль в мире Интересно, но им оказался не какой-нибудь популярный кроссовер и даже не ультрадорогой гиперкар
Кино
Ургант пошутил над Биланом на «Первом» из-за «пьяного» концерта Телеведущий напомнил, что ранее героем подобного скандала стал Михаил Ефремов
Недвижимость
Названы 7 самых инстаграмных мест Санкт-Петербурга (фото)
Больше всего россиян волнуют коммунальные платежи
Маленькая квартира, где есть все необходимое
Названа главная угроза жилью россиян
Дети
10 звездных мам, покоривших красную ковровую дорожку В обычной жизни они такие же, как мы, но иногда происходит чудо
Леди
В гостях: как выглядит двухэтажная квартира Климовой Рассказываем о жилье актрисы Екатерины Климовой. И показываем фотографии ее квартиры.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь