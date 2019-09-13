Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Америка»: Трагедия в Калифорнии, ураган во Флориде и Пенс в Польше Ураган «Дориан» обрушился на Багамы, став самым сильным в истории региона. На очереди — материковые штаты
Фоторепортажи
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
27Новый облик Земли показали с воздуха
12:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Чубайс объяснил провалы российской экономики

Ситуация в российской экономике похожа на ту, когда в автомобиле водитель одновременно жмет газ и тормоз. В результате экономика страны «не едет».

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс высказал на Московском финансовом форуме, сообщает «Интерфакс».

По его словам, управление экономикой и государством «в чем-то простая вещь» и похожа на вождение:

Есть две педали: одна называется газ, другая называется тормоз. Как мы с вами понимаем, нужны и та, и другая. Педаль газа — экономика, первый вице-премьер [Антон Силуанов], педаль тормоза — правоохранительная система.
Новость
Новый налог Чубайса назвали неподходящим для России

Чубайс отметил, что оба элемента являются важнейшими для управления любой сложной системой, но в России руководство ухитрилось нажать сразу на обе педали, да «так, что кости трещат». Он назвал нынешнюю политику России в области экономики лучшей с начала 1990-х, однако отметил, что несмотря на это рост ВВП России, согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам года составит всего 1,3 процента. «Ну, называя вещи своими именами, роста нет», — заключил он. По мнению главы «Роснано», причина проблем экономики России в правоохранительной системе.

Глава Сбербанка Герман Греф, который является традиционным оппонентом Чубайса на публичных площадках, в ответ на высказывания главы «Роснано» заявил, что проблема несколько глубже. По его мнению, рост ВВП России сдерживается отсутствием современных моделей управления и понимания, как именно развивать экономику. Он также процитировал высказывание императора Александра II о том, что «Россией управлять не сложно, но совершенно бесполезно», и добавил, что за почти двести лет проблема управления не исчезла.

Читайте также
Чубайс: а давайте спросим с силовиков за несоблюдение Конституции!
Во время загрузки произошла ошибка.
12:27 (мск)© Ньюстюб
 Медведев объяснил, почему нельзя помочь бедным россиянам
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Мошенники перевели пенсионные накопления полумиллиона россиян
В НАТО завершили создание «Черного шершня»
Глава Филиппин разрешил гражданам стрелять в коррупционеров
Получен «нереальный» снимок Сатурна
Дайвер в Бразилии снял на видео гигантскую анаконду
Отсутствие женщин на фото Нурмагомедова озадачило болельщиков
Здоровье
Отек мозга у Заворотнюк, рак у Розенбаума: как звезды учат вас следить за собой Печальные события наводят на определенные мысли.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Назван самый прибыльный автомобиль в мире Интересно, но им оказался не какой-нибудь популярный кроссовер и даже не ультрадорогой гиперкар
Кино
Ургант пошутил над Биланом на «Первом» из-за «пьяного» концерта Телеведущий напомнил, что ранее героем подобного скандала стал Михаил Ефремов
Недвижимость
Названы 7 самых инстаграмных мест Санкт-Петербурга (фото)
Больше всего россиян волнуют коммунальные платежи
Маленькая квартира, где есть все необходимое
Названа главная угроза жилью россиян
Популярные темы на «Детях»
Муж объелся груш после рождения ребенка 238
не сдал ОГЭ по математике 215
Что сейчас дарят на свадьбу? 187
про нестандартную прическу в школе 179
Леди
В гостях: как выглядит двухэтажная квартира Климовой Рассказываем о жилье актрисы Екатерины Климовой. И показываем фотографии ее квартиры.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь