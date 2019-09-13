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14:03 (мск), источник: Ведомости

Песков пообещал выяснить, почему иркутскую чиновницу не уволили за оскорбление жителей

Если руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич еще не уволена после скандала с оскорбительными высказываниями о жителях Тулуна, это повод для разбирательства, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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«Если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы», — заявил он.

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Иркутская чиновница прокомментировала запись с оскорблениями жителей Тулуна

Ранее в соцсетях распространилась аудиозапись, где женщина описывала приезд Владимира Путина в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения. «Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты», — говорила она. Пользовали соцсетей утверждали, что на записи голос Алашкевич. Сама она это отрицала. Тем не менее губернатор Сергей Левченко отстранил ее от работы на период разбирательства.

Реакция губернатора последовала только после того, как Путин снова приехал в Тулун и пообщался с жителями. Блогер Артем Павлечко пожаловался Путину на хамство Алашкевич и спросил, планирует ли чиновница извиниться перед жителями. Путин заявил, что поручит губернатору разобраться в ситуации. «Если она так сказала, то она непорядочный человек», — сказал Путин.

В конце июня в Иркутской области начался паводок, частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов. Во время наводнения погибли 25 человек. Путин несколько раз посещал пострадавшие районы, чтобы оценить ход восстановительных работ и пообщаться с жителями.

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