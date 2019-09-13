Посла РФ вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского о пражском чиновнике

Как говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу, заместитель министра, заведующий европейской секцией МИД Чехии Алеш Хмеларж вызвал Змеевского «в знак протеста против ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства» в адрес главы Праги-6 (один из районов чешской столицы) Ондржея Коларжа.
Хмеларж заявил послу, что договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, «который чешская сторона строго соблюдает, предполагает взаимное уважение и равенство, и подчеркнул, что вопрос о статуе памятника маршала Конева в Праге-6 является внутренним делом Чешской республики».
«Он также предостерег от злоупотребления историей в политических целях и разжигания страстей в этой области», — добавили в МИД.
Муниципальные власти района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев и проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.
Комментируя журналистам ситуацию с возможным переносом монумента, министр Мединский 6 сентября назвал мэра округа Прага-6 Ондржея Коларжа «“гауляйтером” местного масштаба».
В посольстве РФ в Чехии сообщили, что считают возмутительным решение пражских властей насчет памятника и выразили надежду, что монумент останется на своем историческом месте. В МИД РФ заявили, что подобный шаг пражских властей может нанести урон двусторонним отношениям России и Чехии и не останется без ответа.
Памятник маршалу Коневу был установлен в чешской столице в мае 1980 года. С тех пор в Чехии неоднократно поднимался вопрос о демонтаже или переносе монумента. Памятник неоднократно подвергался осквернению.