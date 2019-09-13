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18:55 (мск), источник: ТАСС

Зеленский заявил, что выборы в Донбассе могут состояться только после развода войск

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Выборы в местные органы власти в Донбассе, предусмотренные минскими соглашениями, будут возможны только после разведения сил по всей линии соприкосновения и должны проходить по украинским законам. Об этом в пятницу сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Это вопрос обмена сначала людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском, затем по всей территории, а это 400 км. И только после этого мы можем говорить о формате выборов, — сказал он. — Местные выборы там должны быть, но по украинскому законодательству».

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В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, создание зон безопасности, проведение амнистии, возобновление экономических связей и социальных выплат жителям Донбасса, но также осуществление конституционной реформы на Украине, в результате которой отдельным районам Донецкой и Луганской областей должен быть предоставлен особый статус управления.

В конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером был предложен вариант, который получил название «Формула Штайнмайера», где был предложен механизм предоставления Донбассу особого статуса, как этого требуют Минские соглашения. Она предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

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