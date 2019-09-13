Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После хайпаКак сейчас живут те, кто внезапно прославился?
Фоторепортажи
10Индейцы играют в 500-летний футбол бедрами
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
21:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова

Публикация в СМИ об операции по вывозу американскими спецслужбами агента из России Олега Смоленкова могла быть сделана в интересах Федерального бюро расследований (ФБР). Такое мнение высказала журналист The Wall Street Journal Кимберли Старссел.

«Есть основания относиться скептически к публикациям, даже если не говорить о том, в какое время они появились», — пишет колумнист. Она также отмечает, что члены Республиканской партии в Конгрессе США сообщили ей, что ни разу не видели докладов, основанных на получении сведений высокопоставленного чиновника в Кремле.

По мнению Старссел, информация о якобы проведенной операции спецслужб по «вывозу» агента из-за разглашения тайной информации президентом США Дональдом Трампом могла быть размещена в интересах ФБР.

Таким образом бюро может оправдывать неприятные вопросы по поводу законности слежки за Трампом во время его избирательной кампании.
Читайте также
«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации

Отмечается, что в скором времени должен быть опубликован доклад министерства юстиции по этому инциденту.

9 сентября CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи президента Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным телеканала, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона.

Позднее появилось предположение, что этим агентом мог быть Смоленков. В 2017 году он уехал с семьей в отпуск в Черногорию, после чего таинственно исчез. Журналисты также обнаружили, что в 2018-м человек с такой же фамилией купил дом в штате Вирджиния.

Смоленкову сначала приписывали работу в управлении делами президента, где открестились от такого сотрудника. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Смоленков работал в другой структуре — администрации президента и был уволен несколько лет назад.

Следите за развитием темы Russiagate
 Медведев объяснил, почему нельзя помочь бедным россиянам
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе
Киркоров задолжал 100 млн рублей за ипотеку
Умер рок-певец Эдди Мани
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Собчак и Богомолов обвенчались (фото)
Итальянский футболист вступился за российского школьника
Преподаватель разыграл студентов с помощью фотообоев
Здоровье
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы Она купила поддельный крем у знакомой.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Назван самый прибыльный автомобиль в мире Интересно, но им оказался не какой-нибудь популярный кроссовер и даже не ультрадорогой гиперкар
Кино
66-летняя Вероника Кастро завершила карьеру Звезда сериала «Дикая роза» пожаловалась на «агрессию и насмешки»
Недвижимость
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Названы 7 самых инстаграмных мест Санкт-Петербурга (фото)
Маленькая квартира, где есть все необходимое
Дети
Сын Собчак во время ее свадьбы остался с папой Платон гостит у Максима Виторгана
Леди
В гостях: как выглядит двухэтажная квартира Климовой Рассказываем о жилье актрисы Екатерины Климовой. И показываем фотографии ее квартиры.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь