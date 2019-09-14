Вступили в силу ограничения на доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL

Ограничение, вступившее в силу 14 сентября в 07.00 по московскому времени, наложено в соответствии с постановлением Федерального сетевого агентства, по которому OPAL Gastransport GmbH больше не сможет продавать транзитные мощности по забору и отбору газа объемом 15,86 миллиона киловатт в час, а также осуществлять транспортировку c использованием таких мощностей.
Ранее суд Евросоюза рассмотрел жалобу властей Польши и отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа «Газпрома» к мощностям OPAL. Судебная инстанция, объясняя решение, сослалась на нарушение принципа энергетической солидарности.
Отмененное решение давало «Газпрому» возможность дополнительно транспортировать до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, участвуя в соответствующих аукционах. По действующим европейским нормам, по умолчанию «Газпром» может рассчитывать лишь на 50 процентов транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.
В «Газпроме» и российском правительстве прорабатывают официальный ответ на решение суда. Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что ограничение повлияет на переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией, а также затронет ситуацию с энергоснабжением европейских стран. Вице-премьер Дмитрий Козак не исключил обжалования вердикта.
OPAL — трубопровод-отвод, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.