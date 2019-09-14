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11:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Кучма о «нормандском формате»: Зеленского могут склонить к «неприемлемым уступкам»

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма считает, что Франция и Германия могут попытаться склонить президента Украины Владимира Зеленского к «неприемлемым уступкам» России.

Источник: AP 2019
У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно — один против трех.
Леонид Кучма
бывший президент Украины (цитата по Associated Press)

Кучма также заявил, что Украина по-прежнему поддерживает соглашения, которые были достигнуты в Минске в 2015 году. «Давайте соблюдать минские соглашения. Безопасность на первом месте», — сказал он.

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Напомним, 2 сентября прошла встреча помощников лидеров «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия). Они обсудили условия проведения саммита. Москву представлял помощник президента Владислав Сурков.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на скорейшем проведении саммита «нормандской четверки». Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что встреча может состояться уже в сентябре. В Москве конкретную дату пока не называют. Один из российских переговорщиков, попросивший не упоминать его имени, в беседе с «Ъ» назвал важным фактором, который может способствовать приближению саммита, обмен удерживаемыми лицами между Украиной и непризнанными республиками ДНР и ЛНР по формуле «всех установленных на всех установленных».

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