14 сентября, источник: ТАСС
Трамп: талибы осознали свою ошибку, но не знают, как вернуться к переговорам
«Талибан» никогда не получал таких ударов, какие он получает прямо сейчас, уверен американский лидер.
ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) осознали свою ошибку, которая привела к срыву мирных переговоров, и теперь не знают, как исправить ситуацию и вернуться к диалогу. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в субботу на своей странице в Twitter.
«“Талибан” никогда не получал таких ударов, какие он получает прямо сейчас. Убийство 12 человек, в том числе… американского солдата, было плохой идеей. Есть намного более удачные способы вести переговоры. “Талибан” знает, что они совершили большую ошибку, и они понятия не имеют, как исправить ситуацию», — заявил он.
США начали осенью минувшего года фактически сепаратные мирные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимает и лишь оповещается постфактум американской стороной о результатах. Афганские власти неоднократно резко критиковали американскую администрацию за такой подход к мирным переговорам.
По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США Залмай Халилзад в начале сентября подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей в том числе вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Афганистана.
Однако затем Трамп объявил в свете теракта в Кабуле об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой Ашрафом Гани и лидерами движения «Талибан» в своей резиденции в
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