14 сентября, источник: РИА Новости
Сноуден хочет получить убежище во Франции
ПАРИЖ, 14 сен — РИА Новости.
«Я попросил убежище во Франции в 2013 году при президенте Франсуа Олланде. Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище», — сказал Сноуден в интервью радиостанции France Inter. Полностью интервью должно появиться в эфир 16 сентября.
«Самое печальное в этой истории в том, что единственное место, где американский разоблачитель имеет право говорить — это не Европа, это здесь (в России — ред.)», — отметил он.
Сноуден подчеркнул, что «защита разоблачителей — это не враждебный акт». «Принять такого как я — это не атака на США», — сказал он.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.