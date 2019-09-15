04:02 (мск), источник: ТАСС
Сенатор США призвал подумать о возможности удара по нефтяным объектам Ирана
Линдси Грэм считает, что такая атака «станет сокрушительным ударом по режиму».
ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) считает, что властям США следует рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана
«Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет сокрушительным ударом по режиму», — заявил законодатель, пользующийся репутацией «ястреба».
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, «нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена».
В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти сообщили, что огонь был локализован.