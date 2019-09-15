Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 15 лет трагедии: истории выживших в бесланской школе Тамерлану Тогузову сейчас 28. В свою разрушенную школу за 15 лет он пришел второй раз — по просьбе журналистов
Фоторепортажи
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
9Противный ветер
04:02 (мск), источник: ТАСС

Сенатор США призвал подумать о возможности удара по нефтяным объектам Ирана

Линдси Грэм считает, что такая атака «станет сокрушительным ударом по режиму».

Источник: AP 2019

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) считает, что властям США следует рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана из-за нападения на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

Читайте также
Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии

«Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет сокрушительным ударом по режиму», — заявил законодатель, пользующийся репутацией «ястреба».

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, «нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена».

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти сообщили, что огонь был локализован.

 Зачем советский ученый предлагал взорвать на Луне атомную бомбу
Танцовщица и хореограф усыновили мальчика, но через несколько лет отдали его обратно
Украина выступила против особого статуса Донбасса
ПФР рассказал о возможных причинах уменьшения пенсий
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Ибрагимович свалил взглядом прорвавшегося на поле фаната
Юрий Лоза высказался о Билли Айлиш: там слушать нечего
Рыбак поймал на крючок крокодила (видео)
Трамп: талибы совершили ошибку и не знают, как ее исправить
Здоровье
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы Она купила поддельный крем у знакомой.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
«Народных мстителей» на дорогах начали лишать прав Перспектива лишиться права на управление автомобилем грозит тем, кто решит вывести из строя мобильную дорожную камеру
Кино
66-летняя Вероника Кастро завершила карьеру Звезда сериала «Дикая роза» пожаловалась на «агрессию и насмешки»
Недвижимость
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Названы 7 самых инстаграмных мест Санкт-Петербурга (фото)
Маленькая квартира, где есть все необходимое
Дети
Поклонники умилились танцами Игоря Николаева с женой и дочерью Забавным видео поделилась Юлия Проскурякова
Леди
В гостях: как выглядит двухэтажная квартира Климовой Рассказываем о жилье актрисы Екатерины Климовой. И показываем фотографии ее квартиры.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь