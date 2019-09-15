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11:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Иран отверг обвинения в атаке на саудовские НПЗ

МИД Ирана назвал «ложью» слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что за атакой на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco стоит Тегеран.

Источник: AFP 2019
Американцы проводят политику «максимального давления», в которой, по-видимому, наметилась тенденция к «максимальной лжи» из-за ее неудач.
Аббас Мусави
официальный представитель МИД Ирана

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 100% акции компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.

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14 сентября стало известно о том, что на два саудовских НПЗ было совершено нападение при помощи беспилотников, на предприятиях начался пожар. Объекты принадлежали крупнейшей компании Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Они пригрозили, что нападения будут продолжаться, если Саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене. Майк Помпео обвинил в произошедшем Иран. По его мнению, нет никаких доказательств того, что атаки на предприятия были совершены из Йемена.

Напомним, военный конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В августе этого года на юге Йемена, в Адене, произошли беспорядки, спровоцированные сторонниками сепаратистского южного Переходного совета. Они захватили президентский дворец и военные базы. В результате столкновений погибли не менее 40 человек, 260 получили ранения.

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