15:04 (мск), источник: ТАСС
Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок С-400
АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/ — Поставки начались 27 августа.
Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию завершен. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства национальной обороны республики.
«Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400», — указывается в документе.
В Минобороны также отметили, что поставки С-400 в Турцию «начались 27 августа 2019 года».
В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.
Против приобретения республикой С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля