Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Дмитрий Медведев протестировал VR-шлем Премьер-министр России Дмитрий Медведев примерил шлем виртуальной реальности
Фоторепортажи
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
27Новый облик Земли показали с воздуха
15:04 (мск), источник: ТАСС

Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок С-400

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/ — Поставки начались 27 августа.

Источник: РИА "Новости"

Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию завершен. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства национальной обороны республики.

Читайте также
Турция намерена купить у России дополнительные ЗРК С-400

«Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400», — указывается в документе.

В Минобороны также отметили, что поставки С-400 в Турцию «начались 27 августа 2019 года».

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения республикой С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Читайте также
Помпео призвал Турцию не вводить в строй российские С-400
Во время загрузки произошла ошибка.
26 июля© Ньюстюб
Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
 Зачем советский ученый предлагал взорвать на Луне атомную бомбу
Танцовщица и хореограф усыновили мальчика, но через несколько лет отдали его обратно
СМИ: Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Врач рассказал о вреде помидоров для здоровья
Константинополь назвал «виновного» в ситуации на Украине
Героев мультфильмов показали в образах бандитов (фото)
Российская фигуристка дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса
Посетители фестиваля оставили после себя хаос (видео)
Здоровье
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы Она купила поддельный крем у знакомой.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
«Народных мстителей» на дорогах начали лишать прав Перспектива лишиться права на управление автомобилем грозит тем, кто решит вывести из строя мобильную дорожную камеру
Кино
66-летняя Вероника Кастро завершила карьеру Звезда сериала «Дикая роза» пожаловалась на «агрессию и насмешки»
Недвижимость
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Названы 7 самых инстаграмных мест Санкт-Петербурга (фото)
Маленькая квартира, где есть все необходимое
Дети
Кира Найтли стала мамой во второй раз Актриса не раскрывает пол ребенка
Леди
Ирину Безрукову сравнили со студенткой Звезды встретились на съемках
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь