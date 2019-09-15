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16:23 (мск), источник: Интерфакс

Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России, напротив, здесь он в большей безопасности, заявил «Интерфаксу» в воскресенье адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы беглого американца.

Источник: РИА "Новости"

«Это его право решать вопрос о месте проживания — жить в России, возвращаться в Америку или переехать в какую-то европейскую страну.

Мы живем в правовом государстве, и не может быть никакой речи о каких-либо препятствиях для этого.
Анатолий Кучерена
адвокат

Я не вижу ничего плохого в том, что он желает получить вид на жительство или гражданство в какой-то другой стране. Это не означает, что он не любит нашу страну", — сказал он, комментируя заявление Сноудена о желании получить убежище в начале в Германии, а затем во Франции.

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«В нашей стране его все устраивает, он никогда не высказывал недовольство чем-либо. Наоборот, благодарен нашей стране, что она его приняла, — заявил адвокат. — Несмотря на то, что многие страны ему отказали в предоставлении убежища, Россия пошла навстречу, сделала все не только в рамках гуманитарных соображений, но и в рамках закона».

Он считает при этом, что бежавший от преследования американских властей экс-сотрудник ЦРУ, который раскрыл важные секреты деятельности своей организации, находится в России в большей безопасности, нежели если бы он находился в другой стране.

Кучерена напомнил, что в связи с тем, что за Сноуденом по-прежнему ведется охота, «вопрос безопасности для него самый главный».

«Здесь он все-таки находится в безопасном положении, но Эдвард человек смелый, решительный, поэтому, если он ставит вопрос о возможном получении вида на жительство в других странах, то почему бы и нет? Но, с другой стороны, ни одно государство не будет заниматься вопросами его безопасности», — подчеркнул собеседник агентства.

Источник: Reuters

Он напомнил, что многие страны под давлением США выдают тех или иных лиц, которых преследуют и забирают из других стран американские власти. «Мы видели, как США решает все свои задачи и вопросы, в том числе связанные с задержанием граждан других стран на территории третьих стран и доставлением их на территорию США. Это мы точно знаем», — сказал Кучерена.

Он добавил при этом:

В России Эдвард хотя и не находится под защитой государства, он находится под защитой нашего закона.
Анатолий Кучерена
адвокат
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По словам адвоката, в ходе разговоров и бесед американец «неоднократно говорил о том, что любит Россию, благодарен ей за предоставленное убежище». «Если в первое время ему действительно было тяжело, потому что он не знал страну, язык, то на сегодняшний день, что, слава богу, он более или менее устроился и чувствует себя достаточно комфортно», — отметил Кучерена.

Как добавил адвокат, «он человек мира, поэтому он хочет путешествовать, ему хочется разнообразия, и в этом ничего плохого я не вижу».

На вопрос, не собирается ли Сноуден получать российское гражданство, Кучерена ответил: «Это он будет решать сам. Как только он решит, он об этом скажет. Пока ничего не изменилось, у него есть вид на жительство».

Касаясь презентации книги, которую написал Сноуден (она состоится 16 сентября — ИФ), Кучерена сказал: «Я частично знаком с ее содержанием, он со мной делился. Скажу так: читайте книгу, там много чего интересного».

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История Сноудена

Разоблачения экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.

На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там Сноуден сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул его. Экс-сотрудника АНБ разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель.

Затем Сноуден уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Сноудену выдали вид на жительство. В январе 2017 года бывшему сотруднику спецслужб США продлили его еще на два года.

США настаивают на том, что Сноуден, опубликовавший секретные данные, должен предстать перед американским судом.

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