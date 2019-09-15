16:23 (мск), источник: Интерфакс
Адвокат Сноудена прокомментировал его заявление о желании покинуть Россию
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Желание
«Это его право решать вопрос о месте проживания — жить в России, возвращаться в Америку или переехать в
Мы живем в правовом государстве, и не может быть никакой речи о
каких-либопрепятствиях для этого.
Я не вижу ничего плохого в том, что он желает получить вид на жительство или гражданство в
«В нашей стране его все устраивает, он никогда не высказывал недовольство
Он считает при этом, что бежавший от преследования американских властей
Кучерена напомнил, что в связи с тем, что за Сноуденом
«Здесь он
Он напомнил, что многие страны под давлением США выдают тех или иных лиц, которых преследуют и забирают из других стран американские власти. «Мы видели, как США решает все свои задачи и вопросы, в том числе связанные с задержанием граждан других стран на территории третьих стран и доставлением их на территорию США. Это мы точно знаем», — сказал Кучерена.
Он добавил при этом:
В России Эдвард хотя и не находится под защитой государства, он находится под защитой нашего закона.
По словам адвоката, в ходе разговоров и бесед американец «неоднократно говорил о том, что любит Россию, благодарен ей за предоставленное убежище». «Если в первое время ему действительно было тяжело, потому что он не знал страну, язык, то на сегодняшний день, что, слава богу, он более или менее устроился и чувствует себя достаточно комфортно», — отметил Кучерена.
Как добавил адвокат, «он человек мира, поэтому он хочет путешествовать, ему хочется разнообразия, и в этом ничего плохого я не вижу».
На вопрос, не собирается ли Сноуден получать российское гражданство, Кучерена ответил: «Это он будет решать сам. Как только он решит, он об этом скажет. Пока ничего не изменилось, у него есть вид на жительство».
Касаясь презентации книги, которую написал Сноуден (она состоится 16 сентября — ИФ), Кучерена сказал: «Я частично знаком с ее содержанием, он со мной делился. Скажу так: читайте книгу, там много чего интересного».
Разоблачения
На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там Сноуден сначала снял номер в отеле, однако вскоре
Затем Сноуден уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Сноудену выдали вид на жительство. В январе 2017 года бывшему сотруднику спецслужб США продлили его еще на два года.
США настаивают на том, что Сноуден, опубликовавший секретные данные, должен предстать перед американским судом.