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18:51 (мск), источник: ТАСС

Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты

В ночь на 14 сентября на двух предприятиях национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошли пожары. Предприятия были атакованы дронами. В результате происшествия добыча нефти сократилась на 50%.

Источник: Reuters

Что произошло

Нападению подверглись крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии.

После атак вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман назвал произошедшее терактами.

Ответственность взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах». По данным телеканала Al Massira, хуситы запустили 10 дронов и намерены в дальнейшем осуществлять еще больше атак на саудовские объекты.

Информации о жертвах не поступало. По данным министра энергетики Саудовской Аравии, среди персонала объектов пострадавших нет.

США обвиняют Иран

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам. По его словам, «Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию» и «нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена».

Сенатор Линдси Грэм заявил, что властям США следует рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана из-за нападения на предприятия Saudi Aramco.

В МИД Ирана отрицают причастность к атакам, а обвинения США назвали неприемлемыми. Глава ведомства Джавад Зариф заявил, что Вашингтон использует откровенный обман после того, как провалилась его политика санкций в отношении Тегерана.

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Как считает Зариф, «обвинения в адрес Тегерана не приведут к окончанию войны в Йемене», в то время как использование иранских предложений по урегулированию «может содействовать завершению внутрийеменского противостояния».

Какие последствия

Министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что в результате атак на нефтяные объекты королевства добыча нефти сократилась на 50%. Часть этих потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.

На данный момент Saudi Aramco занимается оценкой ущерба.

При этом в правительстве Саудовской Аравии заявили, что «экспорт нефти не был затронут или остановлен».

Как сообщают источники телеканала Al Jazeera, возвращение Saudi Aramco на прежние мощности поставок займет недели.

В США в свою очередь заявили, что американское министерство энергетики при необходимости готово задействовать свои нефтяные резервы, «чтобы стабилизировать ситуацию с глобальными поставками».

О противостоянии в Йемене

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами.

В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Тогда операцию, получившую название «Буря решимости», против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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