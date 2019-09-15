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20:03 (мск), источник: ТАСС

Песков: инцидент на Saudi Aramco может негативно повлиять на стабильность энергорынков

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/ — Кремль осуждает произошедшее, если предприятия действительно атаковали дроны.

Источник: Reuters

Кремль решительно осуждает инцидент на нефтяных предприятиях Саудовской Аравии, если их действительно атаковали дроны. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Если причиной произошедшего действительно было нападение дронов, мы решительно это осуждаем. Считаем, что, конечно, такие действия способны негативно сказываться на общей стабильности на энергетических рынках.
Дмитрий Песков
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В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах».

В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что он был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, «нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена». В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.

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