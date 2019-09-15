20:03 (мск), источник: ТАСС
Песков: инцидент на Saudi Aramco может негативно повлиять на стабильность энергорынков
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/ — Кремль осуждает произошедшее, если предприятия действительно атаковали дроны.
Кремль решительно осуждает инцидент на нефтяных предприятиях Саудовской Аравии, если их действительно атаковали дроны. Об этом заявил ТАСС
Если причиной произошедшего действительно было нападение дронов, мы решительно это осуждаем. Считаем, что, конечно, такие действия способны негативно сказываться на общей стабильности на энергетических рынках.
В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские
В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что он был локализован.
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, «нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена». В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.