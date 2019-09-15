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20:08 (мск), источник: РИА Новости

Косачев прокомментировал заявление США об атаках на саудовские НПЗ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сенатор Константин Косачев заявил, что США будут использовать любой повод для обвинения Ирана во всем плохом, что происходит на Ближнем Востоке.

Источник: РИА Новости

«Хотя Иран действительно имеет определенное влияние на хуситов, но никаких причин обвинять именно Тегеран в данном случае нет. Ну кроме одной: для Вашингтона Иран, как пионер, в ответе за все плохое, что происходит на Ближнем Востоке», — написал он в Facebook.

По его мнению, смысл этих обвинений в необходимости не ослаблять прессинг на Тегеран, который по-прежнему наращивает дипломатические усилия, в том числе в диалоге с европейскими союзниками США.

Думаю, есть и еще один фактор: Белый дом хочет показать, прежде всего, Конгрессу, что с уходом главного «ястреба» Джона Болтона внешняя политика Америки отнюдь не стала «голубиной». Тем более на иранском направлении.
Константин Косачев
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Сенатор подчеркнул, что Саудовская Аравия и без Ирана глубоко вовлечена в йеменский конфликт, и у хуситов свои счеты с Эр-Риядом, в том числе из-за его причастности к атакам на гражданские объекты в Йемене.

«Поэтому пытаться тут в очередной раз разыграть иранскую карту абсолютно не на пользу никому, кроме “упёртого” Белого дома», — считает он.

Пожары возникли в ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что заводы атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.

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