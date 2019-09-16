12:00 (мск), источник: РИА Новости
Оскорбившая тулунцев чиновница решила уволиться
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Руководитель
«Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе. Смыл мою прошлую жизнь, и я тоже не знаю, что будет в будущем. Но я точно знаю, никакая должность не стоит благополучия и спокойствия моей семьи», — написала чиновница в Facebook.
«Да, выражения были сказаны сгоряча грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе. Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. <…> Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — отметила она.
В середине августа в интернете распространилась аудиозапись, где Алашкевич в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Приангарье. В ней шла речь о приезде Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с ним.
В ролике, в частности, говорится: «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты
Сначала чиновница сказала РИА Новости, что это фальсификация, губернатор Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись передали на экспертизу. По данным властей, проверка еще не завершена.
В пятницу
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, унесшее жизни 25 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. Путин приезжал в регион, общался с местными жителями и обещал им всестороннюю поддержку.