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12:00 (мск), источник: РИА Новости

Оскорбившая тулунцев чиновница решила уволиться

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, решила уволиться.

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«Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе. Смыл мою прошлую жизнь, и я тоже не знаю, что будет в будущем. Но я точно знаю, никакая должность не стоит благополучия и спокойствия моей семьи», — написала чиновница в Facebook.

Кроме того, Алашкевич извинилась перед жителями пострадавшего от стихии города.

«Да, выражения были сказаны сгоряча грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе. Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. <…> Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — отметила она.

В середине августа в интернете распространилась аудиозапись, где Алашкевич в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Приангарье. В ней шла речь о приезде Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с ним.

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В ролике, в частности, говорится: «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования».

Сначала чиновница сказала РИА Новости, что это фальсификация, губернатор Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись передали на экспертизу. По данным властей, проверка еще не завершена.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если Алашкевич выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов. После этого женщина перестала отрицать, что голос на записи принадлежит ей.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, унесшее жизни 25 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. Путин приезжал в регион, общался с местными жителями и обещал им всестороннюю поддержку.

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